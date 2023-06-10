«Надежда» пошла в сторону будущих станций зеленой ветки метро Петербурга

В петербургской подземке запустили тоннелепроходческий щит «Надежда» в сторону будущих станций зеленой линии. Он стартует из котлована на Туристской улице.

«Надежда» пойдет в сторону будущих станций «Богатырская» и «Каменка» на зеленой ветке. Щиту предстоит пройти участок длиной 4,6 километра и установить 2,5 тысячи железобетонных колец. В среднем он может монтировать 6-7 колец в сутки.Основные работы будут вестись на глубине от 10 до 38 метров.

Щит запускали с торжественной церемонией, на которой присутствовали представители Смольного и АО «Метрострой Северной столицы». Об этом 10 июня сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В Смольном также рассказали, что сейчас в Петербурге продолжается строительство оранжевой и коричневой веток. Город и компания решают вопросы с выпуском нового оборудования на замен устаревшему. Технику стараются закупать отечественного производства. Два однопутных щита обещают поставить с Обуховского завода в 2024 году.