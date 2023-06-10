Минздрав призвал россиян проверить здоровье летом

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан пройти профилактические осмотры этим летом, поскольку нагрузка в медицинских учреждениях сейчас значительно ниже, чем весной и осенью.

Министр здравоохранения РФ отметил, что летний период — самое подходящее время для того, чтобы уделить внимание своему здоровью — пройти профилактические обследования, чтобы упредить обострение тех или иных заболеваний.

По словам Мурашко, для людей с хроническими заболеваниями крайне важны регулярные визиты к врачу и диспансерное наблюдение, чтобы не было обострения.

Глава Минздрава добавил, что к периоду сезонных заболеваний нужно готовиться уже сейчас. В программе государственных гарантий пока нет вакцинации от пневмококка, однако вакцина доступна, и привиться можно, просто придя в поликлинику.