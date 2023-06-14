Бьюти-челноки: российский рынок косметики начал зарабатывать на «запрещенке»

Россияне нашли способ обходить санкции и доставать бьюти-«запрещенку». Люди со «связями» начали массово привозить санкционные товары любителям уходовой и декоративной косметики.

Любители косметики нашли способ не остаться без любимого крема или туши для ресниц. Так, после ухода некоторых западных и американских компаний с прилавков косметических магазинов пропали иностранные бьюти-товары. Однако это препятствие оказалось вполне преодолимым для байеров, отмечает издание «Мойка78».

Современные челноки, везущие в Россию недоступные для покупки в стране товары, отмечают, что спрос на их услуги сильно вырос к лету. Как отмечает бьюти-байер Алена Шумкова, поставки приходится производить каждую неделю из-за свадебного сезона и спроса визажистов.

Традиционные «привезла подруга» или «брат купил за границей» при этом также начинают набирать обороты.