Профессор психологии Ситников: существует три способа исполнить любую мечту

Профессор Алексей Ситников рассказал, что нужно для исполнения любой мечты. Эксперт назвал три необходимые вещи для достижения успеха.

Доктор экономических, психологических и филологических наук, профессор Алексей Ситников рассказал о трех составляющих, которые помогают добиться исполнения любой мечты. Своими наблюдениями эксперт поделился в эфире программы «Тет-а-тет с Марусей» на телеканале «360».

Так, чтобы получить желаемое, человек также должен также что-то привнести в этот мир. Речь необязательно о материальных благах — достаточно уделить внимание близким. Второе обстоятельство для исполнения мечты — верить в то, что желание обязательно сбудется. И третий шаг — человек должен быть готов правильно использовать свой «подарок судьбы». Кроме того, человек должен думать и мечтать, не опираясь на рамки и «бумажный потолок».