Экстремальные пробки: южная часть Петербурга «встала» из-за аварий на КАД и ПМЭФ

Юго-восточная часть КАД «побагровела» из-за масштабной аварии. По предварительным данным, столкнулись семь машин. Стоять в пробках также приходится на Московском и Пулковском шоссе, а также на других южных городских магистралях.

Вечер среды оказался совсем не томным для жителей Петербурга. Первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запомнится обычным горожанам не новостями о подписанных новых проектах, а многокилометровыми пробками, которые не дают вовремя вернутся после рабочего дня домой.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 19:20, на дорогах семибалльные пробки. Ситуация особенно «накалена» в южной части города — здесь «багровеют» Пулковское и Московское шоссе, особая атмосфера на юго-востоке КАД: по данным агрегатора, здесь столкнулись семь машин, что стало причиной пробки от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

Сложная обстановка на Витебском проспекте, у метро «Ветеранов», «Электросила», «Ленинский проспект», а также «Московская».