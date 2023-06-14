Бездыханные тела двух девочек достали из вод Круглого пруда в Петергофе

В Петергофе в пруду Голицынского сада обнаружили тела двух девочек, которые утонули в неглубоком водоеме. В деталях происшествия разбираются стражи порядка.

В среду, 14 июня, в Петродворцовом районе Петербурга случилась трагедия. Как сообщает Neva.today, в Петергофе в Голицынском саду отдыхала семья из пятерых человек, которая выбралась на летний отдых у Круглого пруда. Однако веселое времяпрепровождение обернулось трагичным финалом.

Отец семейства пошел купаться в неглубокий пруд вместе с дочками. Девочки 12 и 14 лет в какой-то момент выпали из поле зрения взрослого, а после утонули. Спасти детей не удалось.

Как случилось происшествие и кто может быть виноват в трагедии, предстоит выяснить стражам порядка. Специальные службы уже работают на месте происшествия.

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