Дом на улице Ленина стал «королем» засоров в Петербурге

Дом на улице Ленина стал &#171;королем&#187; засоров в Петербурге
Baltphoto

«Водоканал» в Петербурге назвал ТОП-10 адресов в городе, где чаще всего случались засоры. Первое место занял восьмой дом на улице Ленина.

За пять месяцев текущего года в Петербурге появилось несколько адресов, где чаще всего случались засоры. «Водоканал» составил список адресов-нарушителей правил пользования канализацией.

Так, на первом месте восьмой дом под литерой А на улице Ленина — с начала года сотрудникам ведомтсва приходилось сюда выезжать семь раз. «Серебро» получили третий дом на Лахтинской улице и дом под номером 16 на Чкаловском проспекте — здесь произошло шесть засоров. На третьем месте расположился дом 34-36 на Большом проспекте П.С. — всего пять засоров.

Далее были отмечены дома на Думской, Сердобольской, Введенской улицах, на Выборгском шоссе и улице Мира, а также на Большой Зелениной.

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