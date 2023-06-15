Дом на улице Ленина стал «королем» засоров в Петербурге

«Водоканал» в Петербурге назвал ТОП-10 адресов в городе, где чаще всего случались засоры. Первое место занял восьмой дом на улице Ленина.

За пять месяцев текущего года в Петербурге появилось несколько адресов, где чаще всего случались засоры. «Водоканал» составил список адресов-нарушителей правил пользования канализацией.

Так, на первом месте восьмой дом под литерой А на улице Ленина — с начала года сотрудникам ведомтсва приходилось сюда выезжать семь раз. «Серебро» получили третий дом на Лахтинской улице и дом под номером 16 на Чкаловском проспекте — здесь произошло шесть засоров. На третьем месте расположился дом 34-36 на Большом проспекте П.С. — всего пять засоров.

Далее были отмечены дома на Думской, Сердобольской, Введенской улицах, на Выборгском шоссе и улице Мира, а также на Большой Зелениной.