В Кронштадте построят центр для военно-патриотического воспитания молодежи

В Кронштадте построят центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард. Морской». Учащихся будут обучать основам военной службы, морскому делу, кораблестроению и другим техническим наукам.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между городом, АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и АНО «Остров фортов» было подписано соглашение о строительстве центра «Авангард. Морской».

Как отметили в городской администрации, здесь в течение года будет организовано более 40 смен по 400 человек в каждой. Воспитанников будут учить военному делу, техническим наукам, которые позволят работать в различных сферах промышленности.

Ранее стало известно, что всего в рамках ПМЭФ ожидается, что будут подписаны соглашения на 500 миллиардов рублей.