На ПМЭФ в Петербурге планируют подписать соглашения на 500 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге местные власти уже готовят документы для соглашений, которые могут быть подписаны на ПМЭФ-2023. Он пройдет в городе с 14 по 17 июня. Сумма сделок должна превысить 500 миллиардов рублей.

На форуме должны рассмотреть идеи расширения действующих производств и возведение новых. Обсуждение затронет проекты по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения и прочие области. Среди них окажутся электроника и фармацевтика.

Также на форуме собираются заложить первый камень в будущее депо скоростного трамвая от Купчино до Славянки. Общая сумма инвестиций на указанные работы и должна составить порядка 500 миллиардов рублей, пишут РИА Новости.

Напомним, что в рамках экономического форума в Петербурге пройдет больше 150 мероприятий. Главная тема ПМЭФ-2023 — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».