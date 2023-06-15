Предприниматель Титов заявил, что бизнес в очередной раз спасет Россию

Предприниматель Титов заявил, что бизнес в очередной раз спасет Россию
Фото: Unsplash

Борис Титов отметил, что российский бизнес уже не в первый раз спасает экономику страны. Особенно помогает дальнейшему развитию малые и средние предприятия.

В нынешних экономических условиях российских бизнес оказывает серьезную поддержку экономике России, считает бывший уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы сохраняем экономику, потому что у нас есть потребители, и наш бизнес очень активный, энергичный — и бизнес спасает Россию в очередной раз», — передает слова Титова телеканал «360».

Титов также подчеркнул, что развиваться предпринимателям стало проще, так как Федеральная налоговая служба (ФНС) решает множество проблем и вопросов по улучшению сервиса оплаты обязательных взносов. Кроме того, особую роль сыграла экономическая амнистия, которая позволяет скорректировать административные и уголовные наказания для оступившихся бизнесменов.

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