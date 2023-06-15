Петербуржцам запретили разводить огонь во всех городских зеленых зонах

Петербуржцам запретили разводить огонь во всех городских зеленых зонах
Фото: Baltphoto

До 30 июня в Петербурге введен противопожарный режим. Из-за этого горожанам нельзя разводить огонь в зеленых зонах. Особый контроль будет проводиться на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

О шашлыках и других мероприятиях с разведением огня в Петербурге можно будет забыть как минимум до 30 июня — на этот срок в городе введен особый противопожарный режим. Особенно аккуратными стоит быть а территориях зеленых насаждений, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях. Иначе в Смольном грозят штрафом в четыре тысячи рублей.

«…При нарушении правил пожарной безопасности в лесах и на территории ООПТ на граждан также может налагаться административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей…», — также отметили в городской администрации.

Горожанам также будет запрещено передвигаться по зеленым зонам на автомобиле, исключения составляют дороги общего пользования. Припарковаться при этом можно будет на специально оборудованных для этого стоянках.

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