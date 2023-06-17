На ПМЭФ с докладом выступил глава «Роснефти»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в субботу, 17 июня, выступил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он презентовал доклад на Энергетической панели о ситуациях в российской экономике.

По словам Сечина, экономика в настоящее время испытывает колоссальную инерцию, преодоление которой требует дополнительных затрат и не гарантирует искомого результата. Такое заключение посчитали не самым приятным, учитывая общую позитивную повестку форума.

Глава «Роснефти» отметил, что сейчас важно минимизировать риски. Для этого можно уйти от доллара, сформировать самостоятельные платежные механизмы и перейти на новые рынки. Об этом рассказали в пресс-службе ПМЭФ.

Отдельно в рамках форума обсудили перспективы дальнейшего развития экономики в России. Также были проанализированы преимущества, которые ранее имела Европа и которые были основой конкурентоспособности ее промышленности.

Ранее сообщалось, что Петербург по итогам ПМЭФ-2023 получил больше 660 миллиардов рублей инвестиций.