Путин наблюдал за поднятием флагов СССР и РФ в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня, торжественно возвели флаги трех исторических эпох. На береговой линии у парка 300-летия города подняли флаги Российской Федерации, СССР и Российской империи.

За происходящим с акватории Финского залива наблюдал президент России Владимир Путин, который приехал в город на Неве на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Пояснения к происходящему глава государства получал от заместителя генерального директора компании «Газпром нефть», генерального директора ООО «Газпром Лахта» Елены Илюхиной.

Напомним, что поднятие флагов приурочено к важным для России датам: 330-летию триколора Петра Первого, 165-летию флага Российской империи и 100-летию Красного Знамени.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17 июня проходит последний день ПМЭФ-2023.