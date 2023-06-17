Путин наблюдал за поднятием флагов СССР и РФ в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня, торжественно возвели флаги трех исторических эпох. На береговой линии у парка 300-летия города подняли флаги Российской Федерации, СССР и Российской империи.
За происходящим с акватории Финского залива наблюдал президент России Владимир Путин, который приехал в город на Неве на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Пояснения к происходящему глава государства получал от заместителя генерального директора компании «Газпром нефть», генерального директора ООО «Газпром Лахта» Елены Илюхиной.
Напомним, что поднятие флагов приурочено к важным для России датам: 330-летию триколора Петра Первого, 165-летию флага Российской империи и 100-летию Красного Знамени.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17 июня проходит последний день ПМЭФ-2023.