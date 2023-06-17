В Петербурге проходит последний день ПМЭФ-2023

В субботу, 17 июня, стартовал последний день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Первые мероприятия для участников события начались уже с 08:30. Программа распланирована до вечера.

На бизнес-завтраке в заключительный день форума обсудили формирование спроса и предложений и цифровую экономику. Такая информация представлена на официальном портале форума.

Отдельно в рамках ПМЭФ-2023 с 10:00 17 июня начался Международный молодежный экономический форум. На нем будут рассматривать возможности для самореализации молодежи в регионах России. Также будут проанализированы приоритетные направления развития по этому вопросу.

Вечером участники форума смогут посетить фестиваль «Паруса Кронштадта» в «Острове фортов».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках третьего дня ПМЭФ-2023. По словам главы государства, по РФ уже с 2024 года поднимут МРОТ.