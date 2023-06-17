Электромобили из Петербурга будут поставлять на Алтай

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заключили соглашение между АО «Обуховский завод» и Правительством Республики Алтай. Теперь из северной столицы России в указанный регион будут поставлять отечественные электромобили.

На заводе в Санкт-Петербурге планируют создавать электротранспорт. Выпуск осуществится еще не скоро, но сотрудничество с некоторыми точками уже налажено. Мобили будут соответствовать всем экологическим требованиям. Использовать такой транспорт планируют повсеместно.

Республика Алтай сейчас — экологическая столица России, поэтому правительство региона и заинтересовалось в закупке транспорта, который не будет вредить природе. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Когда предприятие города на Неве выйдет на полномасштабное производство, электромобили E-Neva будут отправлять на Алтай. Там уже будет проводиться тестирование и некоторые другие необходимые проверки.