На Петроградке неизвестный водитель влетел в ограду детской психбольницы

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 18 июня, случилась авария с участием автомобиля BMW. Неизвестный горожанин за рулем этого транспортного средства влетел в ограду детской психиатрической больницы имени Мнухина, которая расположена по улице Чапыгина.

После случившегося дорожно-транспортного происшествия виновник экстренно скрылся с места преступления. Свой автомобиль он бросил, поэтому BMW удалось эвакуировать на штрафстоянку. Об этом gazeta.spb рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время ведется розыск водителя. Другие обстоятельства случившейся аварии устанавливаются. Пока не поступало информации о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Анталья случилась авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших нашлось уже шесть россиян.