Российские туристы пострадали в массовом ДТП в Анталье

В Анталье в воскресенье, 18 июня, случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. В аварии с участием туристического автобуса пострадали россияне.

Уже подтверждено, что в турецком городе среди пострадавших оказалось шесть российских туристов. Другая информация по поводу случившегося уточняется, на месте ДТП продолжает ликвидировать все последствия аварии.

Транспортное средство следовало до аэропорта. Известно, что водитель автобуса, задействованного в происшествии, погиб, сообщает телеканал TRT.

В настоящее время разбирательство по факту произошедшего продолжается, устанавливаются детали трагедии. Причины ДТП пока не были разглашены. Уточняется, что, по версии местной полиции, водитель автобуса потерял управление перед аварией.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчина с оружием держит в заложниках несколько человек в здании местного банка.