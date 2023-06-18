В банке Астаны мужчина с оружием держит в заложниках несколько человек

В банке Астаны мужчина с оружием держит в заложниках несколько человек
Фото: Baltphoto

В столице Республики Казахстан в воскресенье, 18 июня, случилась серьезная трагедия. В настоящее время в заложниках в здании банка Астаны находится несколько человек.

Людям угрожает мужчина с оружием. Полиция уже ведет переговоры со злоумышленником, но освободить заложников все еще не получилось, пишут РИА Новости.

К зданию банка уже прибыл спецназ. В Астане делают все возможное, чтобы спасти граждан Казахстана.

Как пишут Shot и Baza, заложник требует денег. Мужчина выдвинул указание, по которому нужно перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение поручения дано три часа, а позднее горожанин обещает убить заложников.

По предварительным данным, внутри находятся семь девушек и один охранник. Сейчас эта информация уточняется. В Астане паника, но граждане продолжают выражать надежду, что заложников удастся освободить без смертей.

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