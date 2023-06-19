Школьник чуть не сгорел заживо после отдыха на берегу карьера Мяглово

Школьник чуть не сгорел заживо после отдыха на берегу карьера Мяглово
Фото: Baltphoto

Отдых с отцом в палатке на берегу карьера Мяглово закончился для 13-летнего школьника госпитализацией — палатка загорелась, из-за чего ребенок получил серьезные ожоги.

Следственный комитет начал доследственную проверку после происшествия в Всеволожском районе Ленинградской области. Так, 18 июня отец и 13-летний сын отправились на отдых на лоне природы. Привал во время похода было решено сделать в лесу у карьера Мяглово.

Однако по неустановленной пока причине в палатке, где спал ребенок, начался пожар. Подросток получил ожоги различных частей тела и был госпитализирован. В настоящее время медики наблюдают за пострадавшим, угрозы его жизни нет.

Все причины и детали произошедшего устанавливают стражи порядка.

Ранее на Петроградке неизвестный водитель влетел в ограду детской психиатрической больницы.

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Школьник чуть не сгорел заживо после отдыха на берегу карьера Мяглово
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