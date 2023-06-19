Петербургские вузы увеличили количество бюджетных мест: их стало на 300 больше

Петербургские вузы увеличили количество бюджетных мест: их стало на 300 больше
Фото: Baltphoto

Количество бюджетных мест на очной форме обучения в петербургских вузах увеличили более чем на триста. Нововведения коснулись многих направлений подготовки.

В Петербурге во вторник, 20 июня, стартует приемная кампания в 69 вузах города. Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом сезоне из школ выпускаются порядка 27 тысяч одиннадцатиклассников. При этом в университетах подготовлено 29581 мест для первокурсников.

«Количество бюджетных мест для поступающих на очные отделения по программам бакалавриата и специалитета в этом году увеличено более чем на триста», — отмечают в Смольном.

За счет государства будут готовить специалистов в области гуманитарных, математических, медицинских, инженерных и других наук.

Ранее стало известно, что петербургским студентам будут выплачивать специальную стипендию в 55 тысяч рублей.

вузы новости СПб обучение


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские вузы увеличили количество бюджетных мест: их стало на 300 больше
Роспотребнадзор нашел два водоема, где Петербуржцы могут купаться без риска ...
Очередь на жилье для семей с детьми-инвалидами в Петербурге запланировали ...
Диетолог Когай назвала продукты, которые «приклеят» загар к коже
Петербуржцев предупредили об опасности из-за сухой и жаркой погоды
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» для уехавших за границу ...
Неоконченную ВСМ между Петербургом и Москвой могут продлить до Минска
Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на страховку для ребенка