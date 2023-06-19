Петербургские вузы увеличили количество бюджетных мест: их стало на 300 больше

Количество бюджетных мест на очной форме обучения в петербургских вузах увеличили более чем на триста. Нововведения коснулись многих направлений подготовки.

В Петербурге во вторник, 20 июня, стартует приемная кампания в 69 вузах города. Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом сезоне из школ выпускаются порядка 27 тысяч одиннадцатиклассников. При этом в университетах подготовлено 29581 мест для первокурсников.

«Количество бюджетных мест для поступающих на очные отделения по программам бакалавриата и специалитета в этом году увеличено более чем на триста», — отмечают в Смольном.

За счет государства будут готовить специалистов в области гуманитарных, математических, медицинских, инженерных и других наук.

Ранее стало известно, что петербургским студентам будут выплачивать специальную стипендию в 55 тысяч рублей.