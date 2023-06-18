Петербургским студентам будут выплачивать специальную стипендию в 55 тысяч рублей

В России для студентов и аспирантов вузов утвердили новую стипендию имени Камиля Валиева. Теперь обучающиеся в университетах Санкт-Петербурга и других городов страны смогут претендовать на ежемесячные выплаты в 55 и 75 тысяч рублей.

Как сообщает Табло, стипендии будут назначать по итогам конкурсного отбора. Всего выплаты достанутся 50 студентам и 30 аспирантам. Испытать удачу смогут победители олимпиад, авторы научных статей об электронной промышленности и участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Стипендия будет носить именно имя Камиля Валиева, поскольку он является основоположников научной школы в области микроэлектроники.

Отмечается, что на стипендию смогут претендовать только те студенты и аспиранты, которые обучаются на очном отделении. Также участвовать в конкурсном отборе можно не раньше второго курса обучения.