Движение транспорта ограничат в трех районах города с 22 июня

В Санкт-Петербурге с четверга, 22 июня, будет ограничено движение транспорта сразу в трех районах. С трудностями петербуржцам придется столкнуться при передвижении по Красносельскому, Невскому и Курортному районах.

В Курортном районе будет ограничен проезд с 22 июня по 19 июля. Здесь движение будет недоступно из-за ремонта дорог на участке по Александровскому шоссе в поселке Белоостров от Нового шоссе до административной границы города.

В Невском районе ограничения продлятся с 22 июня по 14 июля из-за прокладки инженерных сетей. Проезд перекроют по улице Крыленко от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Также с 22 июня по 25 июня будет недоступен проезд по боковым проездам Ленинского проспекта от проспекта Героев до улицы Доблести в Красносельском районе города. Напомним, что здесь же по Ленинскому проспекту сейчас меняют дорожное покрытие. Проезд ограничен с 25 мая, и такая обстановка сохранится до 17 августа.