На 37-м году жизни умер актер петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин

В Санкт-Петербурге скончался Михаил Ложкин, актер городского Большого театра кукол. Мужчине было всего 36 лет. Причины смерти артиста пока официально не разглашались, родные и коллеги театрала скорбят.

Михаил Ложкин родился в Элисте 12 ноября 1986. В 2011 году он окончил факультет театра кукол СПбГАТИ, а позднее стал неотъемлемой частью этого творческого направления. В Петербурге артиста любили, проекты с его участием пользовались популярностью.

Дата прощания с Михаилом пока еще не была выбрана. О ней должны сообщить чуть позднее. Такой информацией поделились на странице Большого театра кукол Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что Михаил Ложкин также сыграл несколько эпизодических ролей в кино и сериалах. Отдельно многие знакомы с деятельностью актера по его работам озвучивания героев.