В Петербург официально начали поставлять автомобили Honda

В Санкт-Петербурге появился дилерский центр по официальным продажам легковых автомобилей японского бренда Honda. Его открыла компания «Звезда Невы».
Дилерский центр разместили на Витебском проспекте. В него уже серьезно вложились местные инвесторы. Уточняется, что всего на центр потратили порядка 250 миллионов рублей.
Теперь машины будут поставлять в северную столицу России напрямую. В городе автолюбители уже ожидают, когда смогут приобрести такие модели Honda, как Civic и Accord, CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel, Odyssey, пишет dp.
При этом никаких особенных условий дилерский центр предлагать не будет. Сохранится только «классическая» гарантия на три года, а все остальное петербуржцы смогут обсудить уже со страховщиками и по желанию.
Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнут производить отечественные электромобили.