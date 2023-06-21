В Петербург официально начали поставлять автомобили Honda

В Санкт-Петербурге появился дилерский центр по официальным продажам легковых автомобилей японского бренда Honda. Его открыла компания «‎Звезда Невы».

Дилерский центр разместили на Витебском проспекте. В него уже серьезно вложились местные инвесторы. Уточняется, что всего на центр потратили порядка 250 миллионов рублей.

Теперь машины будут поставлять в северную столицу России напрямую. В городе автолюбители уже ожидают, когда смогут приобрести такие модели Honda, как Civic и Accord, CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel, Odyssey, пишет dp.

При этом никаких особенных условий дилерский центр предлагать не будет. Сохранится только «‎классическая» гарантия на три года, а все остальное петербуржцы смогут обсудить уже со страховщиками и по желанию.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнут производить отечественные электромобили.