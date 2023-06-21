Терапевт рассказала о необходимых для путешествий лекарствах

Терапевт рассказала о необходимых для путешествий лекарствах
Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Чтобы отпуск прошел без происшествий, нужно к нему основательно подготовиться. С собой в путешествие стоит взять много всего необходимого, включая лекарственные препараты. О том, что из них обязательно нужно с собой иметь, рассказала терапевт Елена Карабан.

По словам эксперта, с собой в поездку всегда нужно брать перекись водорода, антисептик, который содержит 70% спирт, йод и зеленку в карандаше, перчатки, маску, перевязочный материал. Бинт лучше брать самоклеющийся и эластичный. Список достаточно обширный, но без всего этого можно нарваться на серьезные неприятности.

Также важно вспомнить, какие и кого из семейства имеются хронические заболевания. Для них нужно подобрать отдельные препараты. Об этом терапевт рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Антибиотики врач заранее покупать наоборот не советует. Зато можно взять в поездку противовирусные препараты.

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Терапевт рассказала о необходимых для путешествий лекарствах
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