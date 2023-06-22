Петербург приготовился бороться с подтоплениями из-за ливней

В четверг, 22 июня, в Петербурге ожидается сильный ливень, град и гроза. Чтобы справиться с напором стихии, «Водоканал» вывел на городские улицы для дежурства 67 бригад.

Петербургский «Водоканал» сообщил о готовности принять первые летнии ливни. Так, 22 июня, в городе ожидаются сильные осадки, гроза и град. Со всеми последствиями буйства стихии будут бороться 67 бригад ведомства, сообщили в пресс-службе.

Особенное внимание уделят территории социальных объектов, автобусным и другим типам остановок, станциям метро, перекресткам и адресам, где разлив воды наблюдается постоянно. Однако специалисты предупредили, что из-за особенностей канализационной системы при слишком сильных ливнях может происходить задержка сбора воды.

Ранее в Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за надвигающейся на город непогоды.