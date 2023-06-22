Девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к строительству поликлиники в ЖК «Юнтолово»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к строительству поликлиники для взрослых и детей в ЖК «Юнтолово», рассчитанной на 588 пациентов в смену. Площадь здания поликлиники 13,4 тыс. кв. метров.

Поликлиника относится к первому уровню амбулаторной медицинской помощи. Здесь смогут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

У каждого отделения будет отдельный вход с удобной зоной ожидания, лифтовыми холлами и интуитивной системой навигации, что обеспечит комфортное пребывание посетителей всех возрастных групп.

Два блока будут оснащены двумя лифтами, один из которых грузовой. Численность сотрудников составит более 300 человек. Прием будут вести как участковые и дежурные врачи, так и профильные специалисты. Предусмотрены отделения профилактики, терапии, реабилитации, функциональной диагностики, а также неотложной скорой помощи и дневной стационар на 15 коек.

Вдоль главного фасада здания, выходящего в сторону Юнтоловского проспекта, запроектирован проезд со стоянками для посетителей и сотрудников поликлиники. С обратной стороны здания будет проложен проезд с односторонним движением для возможности проезда машин скорой помощи. Внутридворовая территория будет благоустроена, здесь разместятся детские площадки и зоны отдыха.

На данный момент на территории ведутся подготовительные работы. Девелопер планирует сдать помещение в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. За смену его смогут посетить 420 взрослых и 168 детей.