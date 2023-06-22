Петербург обновил температурный максимум перед буйством грозы

Петербург обновил температурный максимум перед буйством грозы
Фото: Baltphoto

В четверг, 22 июня, в Петербурге зафиксировали самую высокую температуру за последний год. Так, город накалился перед обещанной синоптиками грозой до +29,2 градусов.

Северный Петербург показал по-настоящему курортные температурные показатели. По данным Центра «ФОБОС», 22 июня в 14 часов синоптики зафиксировали температурный рекорд года — воздух прогрелся до 29,2 градусов. До этого лидировало 16 июня, когда город накалился до +28,6 градусов.

«Однако погода в Санкт-Петербурге изменится уже в ближайшие часы. Над Финским заливом хорошо просматривается гряда мощных кучево-дождевых облаков, сформированных холодным атмосферным фронтом», — предупреждают специалисты.

Так, в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, надвигающейся грозы и прогнозируемого града. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательнее на дороге.

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