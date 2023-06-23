Кадровый суверенитет — от слов к делу

В рамках Международного военно-морского салона прошла конференция с участием промышленных предприятий Петербурга и представителей сферы образования. Специалисты обсудили пути решения кадрового голода, главные тренды сотрудничества предприятий и образовательных учреждений, а также возможные меры поддержки для плодотворного сотрудничества и реализации практико-ориентированных образовательных программ и формирования кадрового суверенитета в промышленности. Кроме того, участники дискуссии разработали проект резолюции.

Директор учебного центра Кингисеппского машиностроительного завода Нина Мельник рассказала, что для предприятий сотрудничество с учебными заведениями, включая школы, — жизненная необходимость. По ее словам, именно комплексный подход поможет решить проблему кадрового голода для петербургских промышленников.

Как указала Мельник, специалисты рабочих специальностей в настоящий момент — редкость на рынке. Даже на высокую зарплату таких специалистов найти достаточно сложно. Частично решить эту проблему получилось путем создания собственного практико-ориентированного учебного центра.

Для удовлетворения своего кадрового голода на КМЗ сотрудников принимали в качестве учеников, а по истечении определенного временного промежутка присваивали рабочую специальность с присвоением соответствующей квалификации и правом ведения деятельности по данному направлению. Принимая во внимание, что ряд работ требует более высокой квалификации и полученных ранее практических навыков не хватает, нами было принято решение о заключении соглашений о сотрудничестве между нами и образовательными учреждениями средней и высшей школы. Учитывая непрерывный режим работы предприятия, с некоторыми колледжами было заключено соглашение об организации дуальной формы обучения, которое позволяет формировать индивидуальный учебный план, включающий одновременно теоретическую и практическую подготовку непосредственно на предприятии. Так, например, первая группа, прошедшая дуальное образование, получает дипломы 30 июня по специальности слесарь-монтажник судовой. Эта группа с сентября 2022 года три дня проходила теоретическую подготовку в колледже, а два дня была практическая подготовка на производственной площадке. В марте 2023 года приступили к непрерывной преддипломной практике, исполняя непосредственные трудовые функции по своей специальности.

В целом сотрудничество КМЗ с учебными заведениями Петербурга позволяет выстраивать бесшовную образовательную траекторию будущих инженеров, начиная со специализированного класса в школе, где дети уже могут получить первую профессию технической направленности, и выбрать специализированный суз или вуз по инженерно-техническому направлению. В этом году, в частности, КМЗ совместно с Морским техническим университетом (СПбГМТУ) запустили базовую кафедру на площадке «Смоленка».

Декан факультета корабельной энергетики и автоматики СПбГМТУ Алексей Васильев также подчеркнул, что вузам и предприятиям при сотрудничестве важно делать акцент на полидисциплинарных знаниях студентов. Подобные программы позволяют готовить специалистов широкого профиля.

«В короткие сроки в сотрудничестве с КМЗ в нашем университете была создана кафедра технологий энергетического машиностроения, и наши студенты уже вовлекаются в производственный процесс КМЗ. Также мы работаем над созданием образовательных программ для уже работающих специалистов с целью повышения их квалификации», — сообщил Васильев.

Профессор кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития» петербургского Политеха Владислав Расковалов также поддержал развитие дуального образования. В ходе конференции он выступил с предложением о создании консорциума образовательных учреждений и предприятий для развития и института наставничества.

Исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Евгений Горин предложил развивать институт аспирантуры, который потенциально может привлечь на заводы не только линейные кадры, но и ученых, которые станут драйвером разработки новейших технологий.

В качестве итога участники дискуссии сошлись во мнении, что создание и развитие института наставничества станет тем движущим фактором, который будет способствовать привлечению молодых специалистов на промышленные предприятия.

В частности, в резолюции предлагается включить студентов, проходящих практику, в реальные производственные процессы предприятий, а также при формировании тем выпускных квалификационных работ опираться на конкретные запросы со стороны производства на решение реальных технических и технологических кейсов.