Бывший барабанщик Цоя может стать новым ректором университета путей сообщения

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) ждут кадровые перестановки. На пост ректора могут назначить Олег Валинский.

Олег Валинский, занимающий в настоящий момент пост начальника дирекции тяги РЖД, может стать новым руководителем петербургского университета путей сообщения. Журналисты «Коммерсата» поговорили с кандидатом на пост ректора, который подтвердил, что прошел соответствующую аттестацию. Однако говорить о новой должности как о случившемся факте пока рано. «Давайте пока не говорить о том, чего не произошло», — попросил Валинский.

Интересно, что Олег Валинский играл на барабанах в группе «Гарин и Гиперболоиды», которая после стала знаменитой группой «Кино».

Ранее стало известно, что руководителей Фонда имущества в Петербурге отправили под арест.