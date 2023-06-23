Бывший барабанщик Цоя может стать новым ректором университета путей сообщения

Бывший барабанщик Цоя может стать новым ректором университета путей сообщения
Фото: Baltphoto

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) ждут кадровые перестановки. На пост ректора могут назначить Олег Валинский.

Олег Валинский, занимающий в настоящий момент пост начальника дирекции тяги РЖД, может стать новым руководителем петербургского университета путей сообщения. Журналисты «Коммерсата» поговорили с кандидатом на пост ректора, который подтвердил, что прошел соответствующую аттестацию. Однако говорить о новой должности как о случившемся факте пока рано. «Давайте пока не говорить о том, чего не произошло», — попросил Валинский.

Интересно, что Олег Валинский играл на барабанах в группе «Гарин и Гиперболоиды», которая после стала знаменитой группой «Кино».

Ранее стало известно, что руководителей Фонда имущества в Петербурге отправили под арест.

новости СПб пгупс ректор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший барабанщик Цоя может стать новым ректором университета путей сообщения
Кадровый суверенитет — от слов к делу
В Петербурге спустя три года вытащили застрявшую в подвале собаку
Реставраторы перешли к завершающему этапу работ на колокольне Никольского ...
Два приюта для животных за 500 млн рублей построят в 2025 году в Петербурге
СК начал проверку после обрушения балкона на улице Рубинштейна
Порт Бронка может стать новым туристическим объектом Петербурга
В Петербурге нейросеть начнет искать граффити на домах