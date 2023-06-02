Руководителей Фонда имущества в Петербурге отправили под арест

Генерального директора фонда имущества Петербурга Станислава Гармаша и его заместителя Евгению Политову , а также индивидуального предпринимателя Андрея Васильева отправили под домашний арест. Все дело в том, что они подозревается Падилла мошенничество особо крупном размере. Об этом сообщает объединённая Пресс-служба Судов Петербурга в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Как полагает следствия, неустановленные лица действовали от имени фонда. Они заключили фиктивный договор с компанией «АРИН». Она брала на себя обязательства посредника по купли-продажи имущества СПб ГУП «Завод МПБО-2».

й при этом потенциальным покупателям был представлен « Невский экологический оператор». После этого был подписан акт оказанных услуг по договору, и была произведена оплата за якобы выполненной работы. Результате со счёта фонда насчёт этой компании было перечислено более 5 000 000 руб. Кроме этого от имени фонда и вышеупомянутого индивидуального предпринимателя был заключён фиктивный договор на оказание посреднических услуг по сделкам имущества нескольких компаний. В результате была произведена также оплата на сумму свыше 4 000 000 руб.

Да я все фигурантов дела задержали. Но объедине им ещё не приди являл ась. Суд удовлетворил ходатайство следствия, сейчас все трое находится под домашним арестом до 24 июля.