Руководителей Фонда имущества в Петербурге отправили под арест

Генерального директора фонда имущества Петербурга Станислава Гармаша и его заместителя Евгению Политову , а также индивидуального предпринимателя Андрея Васильева отправили под домашний арест. Все дело в том, что они подозревается Падилла мошенничество особо крупном размере. Об этом сообщает объединённая Пресс-служба Судов Петербурга в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Как полагает следствия, неустановленные лица действовали от имени фонда. Они заключили фиктивный договор с компанией «АРИН». Она брала на себя обязательства посредника по купли-продажи имущества СПб ГУП «Завод МПБО-2».

й при этом потенциальным покупателям был представлен « Невский экологический оператор». После этого был подписан акт оказанных услуг по договору, и была произведена оплата за якобы выполненной работы. Результате со счёта фонда насчёт этой компании было перечислено более 5 000 000 руб. Кроме этого от имени фонда и вышеупомянутого индивидуального предпринимателя был заключён фиктивный договор на оказание посреднических услуг по сделкам имущества нескольких компаний. В результате была произведена также оплата на сумму свыше 4 000 000 руб.

Да я все фигурантов дела задержали. Но объедине им ещё не приди являл ась. Суд удовлетворил ходатайство следствия, сейчас все трое находится под домашним арестом до 24 июля.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Руководителей Фонда имущества в Петербурге отправили под арест
От кори вылечили всех поступивших пациентов в Боткина с начала года
В колонию отправили выбросившую новорожденную дочь из окна петербурженку
Льготникам в России «скинут» половину суммы счетов ЖКХ
Незрячим петербуржцам разрешили брать в метро собак без намордников
Трамваями в Петербурге продолжает управлять искусственный интеллект
У петербургских клещей обнаружили боррелиоз и анаплазмоз
Аферистов с онлайн-магазинов будут судить в Петербурге