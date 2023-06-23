В Госдуме предъявили новые требования к автомобилистам

В Государственной Думе во втором чтении поддержали законопроект о внесении изменений в в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Нововведения будут касаться водителей пассажирского транспорта, иностранцев на российских дорогах и любителей садиться за руль после бокала алкогольных напитков.

Водителей пассажирского транспорта не пустят за руль без стажа

Автолюбители с правами категории D, которая позволяет управлять машинами с пассажирскими местами (от восьми и выше), должны будут подтверждать свой опыт вождения. Прежде чем управлять пассажирским транспортом придется доказать, что у человека за рулем есть опыт. После вступления закона в силу стаж управления транспортом других категорий станет обязательным.

Иностранцам запретят ездить по российским дорогам по заграничным правилам

Иностранцы не смогут все время ездить в России по иностранным правам. Так, документы, разрешающие садиться за руль приезжим (кроме белорусов), будут аннулироваться через год после после получения вида на жительство или паспорта в России. Это сделано для того, чтобы владельцы иностранных бессрочных прав также начали проходить медицинское освидетельствование при их замене.

Исчезнет лазейка в законе для пьяниц за рулем

Пойманным за пьяное вождение водителям запретят сдавать экзамен на водительские права в течение года после решения суда. Ранее из-за этой лазейки нарушители снова могли садиться за руль.

Напомним, что на бывшем заводе Toyota в Петербурге начнут производить электромобили.