«Алые паруса» пройдут в Петербурге уже грядущей ночью

В Санкт-Петербурге в ночь с текущей субботы, 24 июня, на воскресенье, 25 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Сейчас в городе на Неве уже почти все готово для предстоящего торжества.

Прошедшей ночь в северной столице России зажгли огонь на Ростральных колоннах. Факелы освещали стрелку Васильевского острова 23 июня с 21:00 до 02:00. Такое знамение стало символом светлого будущего, которое ждет российских выпускников.

Главная часть «Алых парусов» начнется в Санкт-Петербурге только в 22:00. В этом время на Дворцовой площади стартует праздничный концерт: сначала выпускники услышат официальные поздравления, а уже потом смогут послушать песни любимых исполнителей. В числе выступающих окажутся Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, «The Hatters», «Gayazovs Brothers», LYRIQ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за праздника «Алые паруса» будет изменено расписание разводки Троицкого моста.