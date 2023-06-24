Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня молодежи

В субботу, 24 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам и поздравил их с Днем молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня. Глава государства отметил, что сейчас мир стремительно меняется, но перемены открывают для всей страны только новые уникальные возможности.

Владимир Путин отдельно поблагодарил молодых солдат и офицеров, которые мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Заявление президента опубликовано на официальном портале Кремля в открытом доступе.

Также глава России обратился к выпускникам школ и пожелал им найти свое призвание по жизни. Был затронут праздник выпускников «Алые паруса», который пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня. По словам Владимира Путина, этот фестиваль является наиболее заметным из мероприятий ко Дню молодежи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге уже почти все готово для проведения «Алых парусов».