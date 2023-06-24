Руспродсоюз отметил отсутствие перебоев в производстве детского питания

По России, по данным на субботу, 24 июня, отсутствуют неполадки в работе производителей детского питания. В настоящее время предприятия указанного профиля продолжают работать в штатном режиме по всем регионам РФ.

На складах в настоящее время достаточно запасов детского питания. Перебоев с поставками не наблюдается, поэтому россияне в этом плане могут быть спокойны. Об этом сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз), пишут РИА Новости.

Несмотря на то, что производители продуктов продолжают работу, по России все же зафиксированы компании, которым пришлось столкнутся с рядом трудностей в субботу, 24 июня. Напомним, что к таким организациям относится интернет-магазин Ozon.

Ранее сообщалось, что представители Ozon заявили о некоторых трудностях с оформлением и получением заказов в отдельных регионах Российской Федерации.