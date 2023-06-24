Стало известно о датах проведения перенесенных выпускных

В Санкт-Петербурге на текущих выходных, в ночь с 24 на 25 июня, пройдет массовый праздник выпускников «Алые паруса». Пока школьники северной столицы России радуются такому событию, подростков в Московской области серьезно расстроили: дли них все празднования перенесены.

Отмену выпускных на назначенные даты анонсировали в субботу, 24 июня. Изначально было сообщено, что празднования отменяются, но потом школьников успокоили тем, что мероприятия просто перенесли на другие дни.

Как сообщает NWpress, сейчас о датах будущих выпускных уже кое-что известно. Пока точные дни не назывались, но планируется, что выпускные московские школьники смогут отметить через неделю. При этом отмечается, что празднование смогут устроить не раньше следующей недели.

По данным представителей местного министерства образования, такие ограничения сейчас пришлось ввести из-за антитеррористических мер в Подмосковье. Несмотря на это, совсем лишать праздников школьников не будут: все проведут позднее.