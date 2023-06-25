«Алые паруса» в Петербурге посетили больше 1,2 миллиона россиян

Праздник выпускник «Алые паруса», который прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 июня, посетили больше 1,2 миллиона человек. При этом в числе гостей фестиваля оказалось только 52 тысячи выпускников школ.

Концерт на Дворцовой площади прошел без происшествий. За обеспечением правопорядка на празднике следили сотрудники правоохранительных органов. Пока отмечается, что никаких преступлений на «Алых парусах» не провернули. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По городу на Неве в последние дни действовали ограничения на дорогах, которые были связаны с указанным праздником. За водителями следила транспортная полиция. Были предприняты все меры, чтобы нарушений не случалось.

Ранее сообщалось о том, как в Санкт-Петербурге в 2023 году прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса».