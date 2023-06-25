Осадки за воскресенье в Петербурге местами втрое превысили расчетные значения

В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 25 июня, прошел сверхрасчетный дождь. Его зафиксировали в Пушкинском, Кировском и Красносельском районах города на Неве.

Наибольшая интенсивность осадков была зарегистрирована в Пушкинском районе северной столицы России. Здесь она больше чем в три раза превысила расчетные значения и составила 24,9 мм за 20 минут.

Из-за дождя на улице Стойкости и улице Народного ополчения образовались кратковременные скопления воды. Сейчас она постепенно сходит. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «‎Водоканал Санкт-Петербурга».

Также по городу фиксировались и другие заявки о происшествиях. В настоящее время все они своевременно отрабатываются бригадами предприятия. Уточняется, что канализационная система принимает дождевую воду в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в МЧС жителей Санкт-Петербурге предупредили о ливне и граде.