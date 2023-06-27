Билайн и СПбГУТ приняли экзамен у молодых технических специалистов

Сотрудники оператора оценили дипломные работы выпускников факультета радиотехнологий связи одного из ключевых телекоммуникационных вузов России. Председателем экзаменационной комиссии стал технический директор петербургского отделения билайна Денис Мещеряков. В состав комиссии также вошел технический директор Западного региона билайна Евгений Василевич.

На этапе написания дипломных проектов ряд студентов факультета радиотехнологий связи Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича уже работали в штате билайна или проходили стажировку. Над дипломами работали под научным руководством сотрудников оператора. Такое сотрудничество стало возможным благодаря соглашению, заключённому между вузом и мобильным оператором.

Технический директор Западного региона билайна Евгений Василевич: «Сотрудничество с СПбГУТ и, прежде всего, с факультетом радиотехнологий связи позволяет нам подготовить специалистов, которые максимально быстро способны включиться в нашу работу по развитию и эксплуатации сети. Уже во время учёбы студенты проходят у нас стажировку, получают опыт работы с реальным телекоммуникационным оборудованием, учатся на практике решать нестандартные задачи. Таким образом мы получаем подготовленных специалистов, многих из которых трудоустраиваем в штат уже во время их учёбы в магистратуре или на программе бакалавриата».

За время сотрудничества билайна и СПбГУТ ряд студентов прослушали факультативы от сотрудников технического блока билайна, прошли годовую программу стажировки в статусе штатных сотрудников, помогли установить дополнительные базовые станции 4G/LTE на плавучих пристанях у Дворцовой и Английской набережных в Петербурге, чтобы улучшить качество связи в разгар туристического сезона.

Ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций Руслан Киричек: «Мы тесно работаем с билайном как с индустриальным партнером. Студенты развивают инженерные навыки на практике, нарабатывают первый профессиональный опыт, а компания получает новые кадры – людей, мотивированных к работе и заинтересованных строить карьеру непосредственно у операторов мобильной связи».

Практику в билайне проходят также студенты колледжа телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля в Санкт-Петербурге и колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга в Архангельске (входят в СПбГУТ). В частности, практиканты смогли изучить работу служб эксплуатации и аренды.