Флеболог предупредил об опасностях со здоровьем из-за отеков

Флеболог предупредил об опасностях со здоровьем из-за отеков
Фото: Baltphoto

Врач Владимир Беркис рассказал об опасных болезнях, одними из симптомов которых являются отеки. Речь идет о почечной и сердечной недостаточности.

Отечность тела может быть вызвана повышением давления в кровеносной системе, а это в свою очередь провоцирует сердечную и почечную недостаточности. Об этом журналистам телеканала «Санкт-Петербург» рассказал хирург-флеболог, лимфолог Владимир Беркис. Также отеки могут указывать на варикозную болезнь или лимфедему.

Врач также рассказал, что если отекают лицо, живот, грудь, конечности одновременно — это может быть сигналом о тяжелой патологии жизненно важного органа. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может привести к печальным последствием.

Однако не стоит забывать и об «обычных» отеках от недосыпа или избыточного потребление поваренной соли. На отечность влияет и алкоголь.

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