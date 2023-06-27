Психолог рассказала, как трудоголикам отдохнуть во время отпуска

Психолог рассказала, как трудоголикам отдохнуть во время отпуска
Фото: Baltphoto

Психолог назвала четыре шага, которые необходимо выполнить сотруднику компании перед началом отпуска, если он хочет качественно отдохнуть без работы.

Не всегда получается отдохнуть во время отпуска, не думая о работе. Чтобы качественно насладиться отдыхом и не решать на условном пляже какие-то срочные дела, стоит заранее подготовиться, отметила психолог Галина Добромирова в беседе с журналистами телеканала «Санкт-Петербург».

Первый шаг — научиться делегировать задачи. Нужно заранее найти себе замену и подготовить сотрудника к вашим обязанностям. Также нужно расписать, кто и когда будет отвечать вместо вас на те или иные запросы.

Также нужно согласовать ваш уход во всеми заинтересованными людьми, включая руководителя и участников. Третий шаг — заранее потратить время на обучение сотрудников, а четвертый — дать руководителю контакт, на случай если что-то пойдет не так.

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