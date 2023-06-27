Психолог рассказала, как трудоголикам отдохнуть во время отпуска

Психолог назвала четыре шага, которые необходимо выполнить сотруднику компании перед началом отпуска, если он хочет качественно отдохнуть без работы.

Не всегда получается отдохнуть во время отпуска, не думая о работе. Чтобы качественно насладиться отдыхом и не решать на условном пляже какие-то срочные дела, стоит заранее подготовиться, отметила психолог Галина Добромирова в беседе с журналистами телеканала «Санкт-Петербург».

Первый шаг — научиться делегировать задачи. Нужно заранее найти себе замену и подготовить сотрудника к вашим обязанностям. Также нужно расписать, кто и когда будет отвечать вместо вас на те или иные запросы.

Также нужно согласовать ваш уход во всеми заинтересованными людьми, включая руководителя и участников. Третий шаг — заранее потратить время на обучение сотрудников, а четвертый — дать руководителю контакт, на случай если что-то пойдет не так.