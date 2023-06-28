В Петербурге разобрались с планом приватизации ГУП «ТЭК СПб»

В Петербурге разобрались с планом приватизации ГУП «ТЭК СПб»
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в среду, 28 июня, Законодательное собрание одобрило в первом чтении законопроект о приватизации ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Это планируют провернуть в 2024 году.

В настоящее время соответствующий документ уже внесен в городской парламент губернатором Санкт-Петербурга. Сейчас предлагается, чтобы указанное предприятие включили в программу приватизации государственного имущества северной столицы России на 2024 год, пишет ЗАКС.Ру.

Ситуацию уже прокомментировал представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко. По его словам, 100% акций, полученных в ходе приватизации, останутся в собственности Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло больше 450 нормативных правовых актов за парламентский год.

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