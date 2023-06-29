Упавшей на улице Петербурга пенсионерке выплатят 300 тысяч рублей

Пожилая жительница Санкт-Петербурга получит 300 тысяч рублей за падение на улице. Горожанка в возрасте 70 лет получила травму руки из-за просадки тротуара и дошла до прокуратуры, чтобы добиться справедливости.

Происшествие случилось еще в апреле 2021 года. Тогда пенсионерка упала у станции метро «Академическая». Отсюда ее госпитализирована в больницу с закрытым переломом левой плечевой кости.

По итогу началась проверка. Выяснилось, что получение травмы стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением ответственной компании своих обязательств. Организация не заметила, что состояние тротуара критическое, и не предприняла мер. Это и стало нарушением. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По делу прошел суд. На нем было принято решение взыскать в пользу пострадавшей пожилой петербурженки 300 тысяч рублей.

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