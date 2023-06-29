Что ждет петербуржцев после запуска платной парковки на Петроградке

В Санкт-Петербурге уже с субботы, 1 июля, заработает платная парковка в Петроградском районе города. В ее зону войдет 141 улица этого участка северной столицы.

Из-за оборудования новой территории петербуржцев ждут некоторые изменения, с которыми нужно ознакомиться. Все важные моменты собраны в материале gazeta.spb.

Изменения в схеме движения

Для разгрузки улиц и увеличения количества парковочных мест в Петроградском районе 72 улицы стали односторонними для движения автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Для общественного транспорта будет оборудовано две выделенные полосы. Также на участках дороги установят светофоры, работа которых будет строго регулироваться.

Эффект от нововведения

Запуск платной парковки в этом районе города должен улучшить движение. Средняя скорость движения транспорта в этой зоне будет увеличена до 25,2 километров в час.

Также предполагается, что будет снижена загруженность дорог.

Перспективы развития парковки

Планируется, что осенью зону платной парковки на Петроградке еще расширят. Сюда должны будут войти 29 улиц на Крестовском острове.

Уже к 1 октября зоны продлятся на Василеостровский район. От него к парковке отнесут 118 улиц, то есть порядка десяти тысяч машиномест.

Штрафы и контроль оплаты

Многие рады развитию зон парковки в Санкт-Петербурге. При этом стоит учитывать, что недочеты со стороны горожан станут и причиной для привлечения их к ответственности.

Штраф за нарушения будет составлять три тысячи рублей. Его можно получить за неоплату парковки или неполную оплату. Также штрафовать будут за оплату позднее, чем через 15 минут после остановки и внесение денежных средств за некорректную зону парковки.