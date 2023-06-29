Лифтовая отрасль испытывает дефицит кадров

Для обслуживания лифтового хозяйства страны отрасли остро не хватает квалифицированного персонала. К такому выводу пришли участники конференции «Лифты и подъемное оборудование: кадровый резерв для отрасли». Организаторами мероприятия выступили Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет и Национальный Лифтовый Союз. По мнению экспертов, в отрасли наблюдается дефицит как линейного персонала, так и среднего инженерного: электромехаников, монтажников, наладчиков и руководителей участков. Все это негативно сказывается как на эксплуатации имеющегося лифтового хозяйства, так и планах по замене подъемного оборудования, выработавшего свой ресурс. Эксперты считают, что для нормальной работы отрасли требуется увеличить штат почти вдвое.

Эксперты отрасли и участники рынка уже не в первый раз поднимают эту тему. Генеральный директор компании «МОГИЛЁВЛИФТ» Анатолий Черников в июне этого года на международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week 2023 высказывал мнение о необходимости подготовки специалистов для выполнения масштабной программы модернизации лифтового хозяйства страны.