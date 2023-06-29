В Петербурге лифты поставят на офсетный контракт

Власти Петербурга рассматривают возможность закупки лифтового оборудования в рамках капитального ремонта зданий через офсетные контракты. Об этом стало известно в ходе выступления председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика на заседании городского правительства. Речь может идти о приобретении 2740 единиц подъемного оборудования начиная с 2023 по 2025 годы на сумму более 15 млрд рублей.

Уточним, весной этого года представители городского правительства сообщали, что в рамках программы капитального ремонта до 2025 года планируется заменить 7 тыс. подъемных механизмов.

Ранее городские власти уже использовали этот инвестиционный инструмент: в начале года Смольный подписал первый офсетный контракт с одним из фармацевтических производителей. Согласно документу город гарантировал закупку у одного из фармпроизводителей лекарственных препаратов. В свою очередь компания обязалась инвестировать в развитие своего производства крупную сумму денег. Можно добавить, в столице заключение офсетных контрактов практикуют с 2017 года.

Сторонние эксперты уверены, что отечественным производителям хватит сил заместить продукцию зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Однако эксперты обращали внимание, что вместе с развитием производств необходимо заниматься и подготовкой линейных специалистов, а именно электромехаников, монтажников, наладчиков и руководителей лифтовых участков. В частности, об этом говорил руководитель компании «МОГИЛЁВЛИФТ» Анатолий Черников в дни проведения международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week 2023.