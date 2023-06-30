В Колпинском районе выпала двойная «доза» осадков

В Колпинском районе 30 июня за 20 минут выпало 15,49 мм осадков, что в два раза больше нормы. На месте скопления воды работают специалисты «Водоканала».

Очередная гроза принесла в пятницу, 30 июня, в Петербург мощный ливень. Некоторые районы погода решила подмочить особенно сильно. Так, «потопы» наблюдаются в Колпинском районе. Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», здесь за 20 минут выпало 15,49 мм, что в два раза превышает норму.

«После окончания сверхрасчетного дождя в течение нескольких часов вся вода полностью уходит в систему водоотведения», — отметили в ведомстве.

Отметим, что из-за такого напора стихии на улице Руставели перестали ходить троллейбусы и трамваи. Маршрут сменили троллейбусы №№ 8,16,18,38 . В МЧС предупредили, что ухудшение погодных условий ожидается до 16 часов текущего дня.