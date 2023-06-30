В Колпинском районе выпала двойная «доза» осадков

В Колпинском районе выпала двойная &#171;доза&#187; осадков
Фото: Baltphoto

В Колпинском районе 30 июня за 20 минут выпало 15,49 мм осадков, что в два раза больше нормы. На месте скопления воды работают специалисты «Водоканала».

Очередная гроза принесла в пятницу, 30 июня, в Петербург мощный ливень. Некоторые районы погода решила подмочить особенно сильно. Так, «потопы» наблюдаются в Колпинском районе. Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», здесь за 20 минут выпало 15,49 мм, что в два раза превышает норму.

«После окончания сверхрасчетного дождя в течение нескольких часов вся вода полностью уходит в систему водоотведения», — отметили в ведомстве.

Отметим, что из-за такого напора стихии на улице Руставели перестали ходить троллейбусы и трамваи. Маршрут сменили троллейбусы №№ 8,16,18,38 . В МЧС предупредили, что ухудшение погодных условий ожидается до 16 часов текущего дня.

водоканал дождь новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпинском районе выпала двойная «доза» осадков
Троллейбусы и трамваи перестали ходить на улице Руставели из-за потопа
Долги россиян по ипотеке стали самыми крупными за всю историю жилищного ...
«Жертвами» рейдов в Петербурге стали более полусотни уличных продавцов
Во дворе филфака СПбГУ открыли памятник первому президенту Вьетнама
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум
В Петербурге ищут подрядчика для строительства Русановской улицы за 1,3 ...
В МЧС предупредили петербуржцев о надвигающейся на город грозе