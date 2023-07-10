Раскрыты подробности отключения Рунета от международного интернета

По России на прошлой неделе прошли учения по обеспечению безопасного и целостного функционирования интернета. В стране на время отключали «международный интернет», чтобы проверить, как продолжит работать система. Некоторые подробности процедуры уже раскрыли россиянам.

Известно, что отключение проводилось только на мобильных сетях в Центральном федеральном округе. Все учения прошли успешно, по словам представителей Роскомнадзора.

Операторов мобильной связи заранее уведомили о грядущих учениях. Мероприятия проводились с 03:00 до 05:00, к ним заблаговременно удалось подготовиться, пишет Forbes.

Мобильные операторы по России, включая МегаФон без происшествий все отработали. В настоящее время у жителей указанных территорий не наблюдается никаких перебоев с выходом в Интернет. Более того, скорость остается на высоте.

Ранее сообщалось, что МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета и покрытию сети по России.