«Пятерочек» стало больше двадцати тысяч

Юбилейный 20-тысячный магазин сети начал работу на малой родине — в Петербурге. Именно на берегах Невы в 1999 году появилась первая «Пятерочка», которая впоследствии завоевала сердца миллионов покупателей. Праздник по поводу открытия юбилейного магазина прошел с размахом.

Поздравить торговую сеть и горожан со знаменательным событием приехал народный артист Михаил Боярский, который порадовал гостей, исполнив песню, а затем несколько часов без устали раздавал автографы. По словам Михаила Сергеевича, он сам регулярно находит в «Пятерочке» товары и для себя, и для пятерых внуков: мороженое, конфеты. А то, что «Пятерочка» сотрудничает с ФК «Зенит», вызывает у артиста особенно теплые чувства.

Открывшийся магазин оформлен в соответствии с новой концепцией сети и оборудован кофе-поинтом и собственной пекарней, которая несколько раз в день выпекает более 40 наименований хлебобулочных изделий, пользующихся большой популярностью. В день покупатели приобретают в Санкт-Петербурге более 190 тыс. единиц выпечки, причем чаще всего именно сладкую, в том числе маффины и слойки.

«Петербург станет первым городом сети, где почти все магазины оборудуют пекарнями и кофе-поинтами. Сейчас пекарни установлены в 57% магазинов в Петербурге», — поделились в сети. Там также добавили, что это самая высокая доля по сравнению с другими городами присутствия.

Новый магазин уже подключен к сервису «Пятёрочка Доставка», так что у жителей ближайших домов есть возможность оформить заказ и получить его прямо к порогу. Кроме того, именно в Северной столице сеть запустила пилотный проект по доставке горячих напитков за 20 минут.

«Самое сложное было научиться довозить горячий кофе с пенкой, потому что основные заказы – это все-таки латте и капучино. За 25 минут – уже получается без пенки, а за 20 – с пенкой. Тренируемся», — рассказал Владислав Курбатов.

На сегодняшний день в городе работают 528 магазинов, а в Ленинградской области – 394. До конца нынешнего года в Ленинградской области и Санкт-Петербурге откроется еще порядка 60 магазинов, а по всей России — около 1 500 магазинов.

Как отметили в сети, одним из стратегических приоритетов «Пятёрочки» является развитие собственных торговых марок (СТМ). Сейчас их более 50 практически во всех категориях и ценовых сегментах. Доля СТМ по итогам 1 квартала 2023 г. составила 24,5%.