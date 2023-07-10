Российский интернет помогает в развитии искусственного интеллекта

Ученые по России продолжают работать над развитием искусственного интеллекта. В настоящее время нейросети выходят на новый уровень. ИИ уже внедрили во многие площадки, но модернизация системы ведется и дальше.

По стране уже начали разрабатывать машины с функцией автопилота. По данным агентства Riamo, автоматизированные системы вполне могут решать некоторые даже сложны задачи. При этом критическим мышлением и креативностью они еще не обладают.

Пока ученые продолжают тестировать нейросети на сложных установках, россияне уже активно используют их в интернете. Сейчас с помощью ИИ удается решать разные проблемы: от написания текстов до создания отчетов и ТЗ и рисования картин.

Россияне имеют постоянный доступ в интернет с помощью мобильной сети, поэтому трудностей с этим не возникает.

Напомним, что в 2023 году по России МегаФон признали лучшей мобильной сетью. Компания лидирует по покрытию сети и скорости мобильного интернета.